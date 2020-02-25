https://static.news.ru/photo/4a5dd928-57a4-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли отметки $56,51 за баррель по данным на 25 февраля. Рост составил 0,37% по сравнению с предыдущей сессией. 24 февраля фьючерсы обвалились на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

WTI дорожает на 0,37% — до $51,62 за баррель после резкого падения на $1,95. Аналитики продолжают оценивать влияние вспышки коронавируса нового типа в Китае на рынок. Последние две недели углеводороды прибавляли в цене на фоне прогнозов о том, что распространение инфекции за пределами КНР не будет масштабным. Предположение поставили под сомнение из-за выявления большого числа заражённых, пишет агентство Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США намерены ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Наказание коснётся компаний и физлиц, покупающих венесуэльскую нефть в обход запретов Белого дома. Об этом заявил спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс.

По его словам, Вашингтон будет преследовать постоянных покупателей нефти в стране и посредников, которые помогают Каракасу скрыть происхождение своей нефти.