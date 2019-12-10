https://static.news.ru/photo/c527a9f6-b4af-11e9-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость нефти снижается 11 декабря перед еженедельным докладом Минэнерго США о резерве энергоносителей.

Цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE Futures составляет $63,95 за баррель, что на 0,61% ниже показателей на момент закрытия предыдущей сессии. Январские фьючерсы на нефть марки WTI опустились на NYMEX на 0,52%, до $58,93 за баррель.

Как отмечают эксперты, влияние на цену нефти оказывают также ход торговых переговоров КНР и США и приближение даты вступления в силу новых пошлин на китайские товары, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru ранее, до конца года рубль имеет все шансы сохранить текущие позиции. Это связано с неопределённостью подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Сейчас основное внимание сконцентрировано именно на этом событии и именно оно является важным фактором, определяющим будущую динамику национальной валюты.