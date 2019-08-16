https://static.news.ru/photo/a3825eec-c024-11e9-8313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Компаниям, разрабатывающим нефтегазовые месторождения, могут разрешить одновременно добывать другие полезные ископаемые из подземных и попутных вод. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство России.

В документе, размещённом на сайте кабмина, говорится, что в настоящее время, в соответствии с законом «О недрах», недропользователь имеет право использовать добытое минеральное сырьё только в соответствии с лицензией на пользование недрами и её целевым назначением. При открытии в ходе геологоразведки нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не имеет права на его дальнейшее использование и реализацию.

В 2016 году в закон «О недрах» уже внесли изменения, предусматривающие в качестве пилотного проекта включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для государственных компаний. Новый законопроект предлагает распространить этот механизм на всех пользователей недр.

Между тем Минсельхоз предложил сократить сроки изъятия земель сельскохозяйственного назначения, используемых в других целях. Ведомство предлагает исключить необходимость подтверждения органами Россельхознадзора факта неиспользования земельных участков в течение трёх лет с момента выявления такого факта. Исключение составят случаи смены собственника такого земельного участка, за которым сохраняется год на освоение земли. Это позволит сократить фактические сроки изъятия земель, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что законопроект о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых одобрили в первом чтении депутаты Госдумы. Соответствующие поправки, инициированные кабмином, вносятся в федеральный закон «О недрах».

Документ вводит новый вид пользования недрами — разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Определять конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых будет правительство. При этом участки будут выделяться по конкурсу в соответствии с решением комиссии при Роснедрах по заявке недропользователя.