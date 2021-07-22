Недооценён и опасен: кто и зачем «отвязал» рубль от нефти

Курс российского рубля к доллару США вновь оказался сильно занижен. Если верить «индексу бигмака», основанному на паритете покупательной способности, рубль сегодня недооценён на 60%. По сути, за $1 в России должны давать не более 30 рублей. К данной методике можно долго придираться, и тем не менее доля правды в ней есть. Например, в 2007 году при цене на нефть в $73 курс отечественной валюты не превышал 26 рублей. Сегодня нефть торгуется на том же уровне, но только доллар стоит уже более 74 рублей.

«Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не случается, значит, курс местной валюты занижен или, напротив, завышен.

Почему именно бигмак? Потому что продаётся он почти по всему миру. При этом бургер представляет широкий и репрезентативный набор ингредиентов. Помимо продуктов питания, в его цену закладывается стоимость рабочей силы и аренды помещений. Соответственно, по цене бигмака можно делать и выводы о «справедливом» курсе валют.

Очередной «индекс бигмака» опубликовал журнал The Economist. И в очередной раз российский рубль оказался в числе самых недооценённых валют в мире.

Так, в США покупка бигмака обойдётся в $5,65 (420 рублей), в России — в $2,27 (169 рублей). Таким образом, справедливый курс российской валюты составляет 29,91 рубля за доллар. С учётом рыночного курса она недооценена на 59,9%.

Рубль попал на предпоследнее место среди представленных в рейтинге валют. Аналогичную позицию он занимал в рейтинге в январе 2021 года, а также в январе и июле 2020 года («индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год).

Естественно, на практике стоимость национальной валюты в любой стране мира зависит от целого ряда факторов. В их числе — инфляция и процентные ставки, экономический рост, геополитические риски, денежно-кредитная политика и другие. Для рубля особую роль всегда играли цены на нефть. Дорожающая нефть делала рубль сильнее, дешевеющая — ослабляла его.

Если верить только «индексу бигмака», доллар никак не может стоить 74 рубля, как сейчас. Если верить исключительно ценам на нефть, рубль тоже сильно недооценён.

Например, в 2007 году среднегодовая цена на нефть составляла $73 за баррель, а курс доллара — в районе 26 рублей. Сегодня нефть торгуется примерно на том же уровне, а рубль заметно «просел».

И, кажется, для российской валюты уже не важно, дорого стоит нефть или дёшево. И когда нефть растёт в цене, рубль уже не торопится укрепляться. Даже если нефтяные котировки взлетят до $100–150 за «бочку», «подняться с колен» российская валюта уже не сможет. Про 30 рублей за доллар однозначно можно забыть — сильный рубль правительству не нужен.

Со слабым рублём проще пополнять бюджет: в условиях его дефицита низкий курс нацвалюты позволяет закрывать растущие «дыры» в госказне. Сильный рубль, напротив, грозит увеличением этих «дыр». В арсенале у государства есть инструменты, позволяющие держать курс рубля искусственно заниженным. А это значит, что на дорожающую нефть можно больше не смотреть.