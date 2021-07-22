Стал известен курс рубля по «индексу бигмака»

Эксперты подсчитали очередной «индекс бигмака», который на основании стоимости бургера в «Макдоналдс» по всему миру оценивал реальный курс местных валют. Рубль оказался одной из самых недооценённых валют. Об этом пишет журнал The Economist.

Например, в США бигмак можно купить за $5,65, то есть приблизительно 420 руб. по текущему курсу. В России же он стоит $2,27, или 169 руб. Из этого следует, что более справедливый курс рубля с точки зрения исследования должен составить 29,91 руб. за доллар. Получается, с учётом текущего курса в 74 рубля за доллар российская валюта недооценена примерно на 60%, отмечается в сообщении.

Сильнее всего недооценён лишь ливанский фунт, в районе 70,2%. Также сравнимы с рублём в данном рейтинге южноафриканский рэнд с 59,6%, далее идёт азербайджанский манат (58,9%) и турецкая лира (58,7%).

Однако в этом рейтинге есть валюты, которые, наоборот, оказались переоценёнными. Это шведская крона (плюс 9,6%), норвежская крона (плюс 11,5%) и швейцарский франк (плюс 24,7%).

Отдельную позицию в данном исследовании занимает венесуэльский боливар, который обесценивается стремительными темпами, при этом оставаясь переоценённым на 47,7%.

Ранее аналитики назвали справедливый курс рубля. Они заявили, что справедливый курс рубля составляет 60–70 рублей за доллар. Рост рублёвой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооценённости валюты.