Аналитики назвали справедливый курс рубля

Аналитики заявили, что справедливый курс рубля составляет 60-70 рублей за доллар. Рост рублёвой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооценённости валюты, сообщает РИА Новости.

Специалист из компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков заявил , что в последние годы курс рубля перестал коррелировать с ценой нефти — её высокая стоимость стала негативно сказываться на курсе рубля.

Чем дороже нефть, тем больше средств направляется Минфином РФ на покупку валюты, что давит на рубль, — произнёс он.

Георгий Окромчедлишвили из банка «Зенит» отметил, что нейтральность платежного баланса держится не только на оттоке капитала из страны, но и на валютных интервенциях ЦБ в рамках бюджетного правила. В условиях геополитической напряженности и ухода иностранных инвесторов из ОФЗ это оказывает на рубль дополнительное давление.

Валерий Вайсберг из ИК «Регион» назвал приемлемой для бюджета цену на нефть в 3800-4200 рублей за баррель. По его словам, по мере устранения пандемийных дисбалансов рублевая цена на нефть вернется к уровню 4500 рублей за баррель.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов Артём Тузов заявил, что российская валюта осенью укрепится до 70 рублей за доллар. По его мнению, это наиболее вероятный вариант в сложившихся условиях.