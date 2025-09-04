Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:45

Названы сроки выгодной для России добычи нефти

Роснедра: рентабельных запасов нефти в России хватит на 25 лет

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 25 лет добычи, говорится в презентации главы Роснедр Олега Казанова на заседании комиссии Госсовета по энергетике в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Согласно данным ведомства, объем доказанных запасов этого ресурса составляет 13,2 млрд тонн, передают «Известия».

В Минприроды в то же время уточнили, что Россия располагает значительным потенциалом для увеличения запасов углеводородов. Объем подготовленных к бурению запасов оценивается в 13,3 млрд тонн нефти и 34 трлн кубометров газа. Общий ресурсный потенциал страны составляет 81,6 млрд тонн нефти и 182 трлн кубометров газа — это почти в шесть раз больше текущих запасов.

По данным министерства, за последние пять лет объем инвестиций недропользователей в геологоразведку углеводородов остается стабильным — порядка 300–320 млрд рублей ежегодно. Кроме того, в 2026 году из федерального бюджета планируется выделить 11,5 млрд рублей на региональные геологоразведочные работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что запасов угля в стране хватит на тысячу лет. Глава государства потребовал более эффективно использовать этот ресурс в энергетике на Дальнем Востоке.

нефть
Россия
запасы
энергоресурсы
