Названы сроки начала продаж нового внедорожника Lada

Новый внедорожник Lada Niva Bronto поступил в дилерские центры. Его продажи начнутся на следующей неделе, сообщает «Тарантас.Ньюс».

Внедорожник оснащён расширенными колёсными арками и шильдиками, на которые нанесено название спецверсии. На представленном инсайдерами фото Lada Niva Bronto запечатлена в базовом исполнении Luxe.

Bronto отличается от стандартных моделей наличием модифицированной ходовой части. Внедорожники данной линейки комплектуются усиленной подвеской, доработанным полным приводом, блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Ранее сообщалось, что июльские продажи автомобилей в России сократились сразу на 10%. Исключение составили только продажи АвтоВАЗа. Причиной специалисты называют недостаток комплектующих. Они считают, что до конца текущего года эта проблема так и не будет решена.

Согласно опубликованным данным, в июле продано 32 013 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.