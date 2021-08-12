Названы сроки начала продаж нового внедорожника Lada

Новый внедорожник Lada Niva Bronto поступил в дилерские центры. Его продажи начнутся на следующей неделе, сообщает «Тарантас.Ньюс».
Внедорожник
Bronto отличается от стандартных моделей наличием модифицированной ходовой части. Внедорожники данной линейки комплектуются усиленной подвеской, доработанным полным приводом, блокировкой переднего и заднего дифференциалов.
Ранее сообщалось, что июльские продажи автомобилей в России сократились сразу на 10%. Исключение составили только продажи АвтоВАЗа. Причиной специалисты называют недостаток комплектующих. Они считают, что до конца текущего года эта проблема так и не будет решена.
Согласно опубликованным данным, в июле продано 32 013 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.