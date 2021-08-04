Продажи автомобилей рухнули в России

Июльские продажи автомобилей в России сократились сразу на 10%. Такие данные приводит «Коммерсант».

Исключение составили только продажи «АвтоВАЗа». Причиной специалисты называют недостаток комплектующих. Они считают, что до конца текущего года эта проблема так и не будет решена.

Согласно опубликованным данным, в июле продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Другие лидеры рынка показали отрицательные. Кроме проблем с комплектующими причиной резкого падения также называются относительно большие продажи в прошлом году. Тогда в июле была объявлена отмена карантина, и рынок быстро начал восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что сильное подорожание автомобилей в России в этом году в основном связано с резкой девальвацией рубля. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он уточнил, что в каждом автомобиле, собранном в РФ, не менее 50% импортных комплектующих. Соответственно, рублёвые цены должны компенсировать разницу из-за девальвации рубля. Вот и подорожание произошло в прошлом году и продолжается в нынешнем, сказал Моржаретто.