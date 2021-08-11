Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Почти во всех российских регионах больше всего востребованы программисты. Их зарплата может достигать 400 тысяч рублей в месяц и выше, говорится в исследовании Superjob.

Также высокую оплату труда предлагают руководителям среднего звена в HR-сфере (до 120 тысяч рублей), в производстве (до 360 тысяч рублей), маркетинге (180 тысяч рублей), продажах (100 тысяч рублей).

Кроме того, хорошо оплачиваются врачи в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Они могут претендовать на зарплату в 200 тысяч рублей. А, например, в Норильске поварам готовы платить до 240 тысяч рублей. Геодезисты на строительных объектах Москвы и Санкт-Петербурга могут рассчитывать на оклад в 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что максимальное зарплатное неравенство в стране зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Тюменской области. Лидером по этому показателю стала Москва, где 10% наименее оплачиваемых сотрудников получают лишь 20 тысяч рублей, и 10% самых оплачиваемых сотрудников — более 357 тысяч рублей, что почти в 18 раз больше.