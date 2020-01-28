https://static.news.ru/photo/1299498a-4153-11ea-8d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Центробанк назвал девять регионов, где высоки риски мошенничества с ОСАГО. Это Краснодарский, Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня.

Больше всего риски мошенничества спрогнозированы в Карачаево-Черкесии, они составили 6 баллов. В этом регионе отмечены критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат, они составляют 180,8%, что в два раза выше среднего, говорится в сообщении регулятора.

Страховая выплата в Карачаево-Черкесии превышает среднюю почти в два раза и составляет 118,3 тыс. рублей. Частота страховых случаев оценивается в 7,85%.

В Дагестане суммарный риск чуть ниже: 5 баллов при скользящем коэффициенте выплат 192% и средней страховой выплате 84,4 тыс. рублей и показателях частоты страховых случаев в 8,56%.

В остальных указанных регионах суммарный риск оценивается от 4,5 до 4 баллов. Ещё 22 региона занесены Центробанком в так называемую «желтую» зону. Мошенничество на рынке ОСАГО может снизить доступность страховых услуг, количество преступлений — вырасти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов рассказал, чем россиян не устраивает ОСАГО. Автомобилисты не получают деньги в случаях, которые не являются страховыми.