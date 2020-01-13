https://static.news.ru/photo/20fb86b2-3679-11ea-9a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов рассказал, чем россиян не устраивает ОСАГО. Автомобилисты не получают деньги в случаях, которые не являются страховыми.

Страховая компания в таких случаях не только может, но и должна отказывать в выплатах, но человек будет этим недоволен, считает Цыганов. Но не только это влияет на отрицательное отношение к ОСАГО, пишет РИА Новости.

Многих автовладельцев не устраивает, что ремонт машины производят не в день обращения. Ещё часть автомобилистов недовольны тем, что чинит машину незнакомый мастер. Есть и такой фактор, как неполнота выплаты или попытка её занижения. Это точно раздражает любого человека.

Своё мнение специалист высказала по итогу проведения Финансовым университетом опроса об отношении россиян к ОСАГО. Согласно опросу, недовольны страховкой 73% россиян, 20% остались полностью разочарованными, 7% просто недовольны этим видом страхования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в наступившем году полисы ОСАГО станут оформлять на бланках новых серий — ННН и РРР. Старые бланки серий ККК и МММ будут использоваться страховщиками до 1 апреля 2020 года, а оформленные на них договора будут действовать до конца указанного на документах срока.