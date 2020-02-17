https://static.news.ru/photo/5246fd52-51f7-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/GlobalLookPress

Специалисты провели анализ розничных цен российского шампанского по регионам за годовой период и выяснили, что самое дорогое шампанское продается в Москве, Приморье, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

В столице средняя цена за бутылку в январе составила 349 рублей (плюс 5,6% к предыдущему году). Также выше общероссийских цены в Приморском крае — 342 рубля (плюс 9%), Красноярском крае — 275 рублей (минус 1,3%), в Санкт-Петербурге ― 272 рубля (минус 5,7%), в Нижегородской области 263 рубля (плюс 10%), — привели данные исследования в агентстве.

Отмечается, что розничная стоимость этого напитка на протяжении годового периода менялась по-разному в зависимости от региона. Это натолкнуло аналитиков к выводу, что на ценообразование повлияли инфляция, логистика, повышение НДС, а также маркетинговые инициативы, так как ставка акциза на игристое вино не изменилась.

По данным исследования, самое дешёвое российское шампанское можно купить в Чувашии, Пермском крае и Курганской области.

Ранее NEWS.ru писал о том, что онлайн-продажу алкоголя могут организовать с помощью Единой биометрической системы. Первым этапом станет продажа в Интернете вина и игристых вин у производителей и оптовых компаний, а затем и последует легализация других алкогольных напитков.