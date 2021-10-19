Названы районы Москвы с самыми завышенными ценами на жильё

В Москве цены на вторичное жильё сильее всего завышены в районе станции метро «Тульская», у Ломоносовского проспекта, в районах Строгино, Крылатское и Пресненский. Об этом РИА Недвижимость рассказал Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste, занимающейся оценкой и покупкой недвижимости.

По словам Гальцева, в обозначенных районах цена за квадратных метр превышает среднюю стоимость в аналогичных районах, а потому продажа там будет максимально прибыльным вариантом.

Превышение справедливой цены рассчитывалось из сравнения стоимости квартир в домах похожего качества, аналогичной транспортной доступности и идентичных по наполнению районах, — рассказал он.

Согласно исследованию, в районе метро «Тульская» вторичное жильё переоценено на 15% и составляет 379,5 тысячи рублей за квадратный метр. В районе Ломоносовский проспект переоценённость составляет 13% (511,4 тысячи рублей), в Строгино на 11% (264,8 тысячи рублей), в Крылатском и на Пресне — на 10% (347,5 и 547 тысяч соответственно).

По мнению эксперта, в ближайшее время перегретый за последние полтора года рынок недвижимости придёт в стагнацию и люди начнут переезжать «в нецентральные районы с гуманными ценами», имеющими хорошо развитую инфраструктуру. Смену трендов можно отчасти объяснить пандемией коронавируса и переходом части сотрудников на удалённую работу, при которой изменился и взгляд на комфортное жильё.

Люди стали чаще покупать квартиры на окраинах, в более спокойных, доступных по цене, и в зелёных районах с развитой инфраструктурой, — сказал Гальцев.

В числе наиболее перспективных для переезда районов эксперт назвал подмосковные Люберцы (160,1 тысячи рублей за квадратный метр жилой площади), локацию «Марьино-Братиславская» (194,8 тысячи рублей), Проспект мира (368,4 тысячи рублей), район станции метро «Дмитровская» (294 тысячи рублей) и бульвар Рокоссовского (267,8 тысячи рублей).

По словам эксперта, в этих местах нет дефицита предложений, а уровень инфраструктуры близок к показателям более дорогих районов.

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