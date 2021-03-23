Названы «коронавирусные» льготы, которые в РФ отменят 1 апреля

https://static.news.ru/photo/f7b35846-8b9c-11eb-91b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие целого ряда льгот и временных правил, введённых в России во время пандемии коронавируса в 2020 году, прекращается с апреля.

О «коронавирусных» преференциях для граждан и бизнеса, которые скоро утратят силу, рассказала «Парламентская газета». В частности, до 1 апреля ещё можно подать заявление тем россиянам, кто не получил «новогодние» пять тысяч рублей на каждого ребёнка до восьми лет.

Прекращается действие постановления правительства о «карантинных больничных» для россиян старше 65 лет.

Рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили коронавирус или значительно упали доходы из-за пандемии, утратят силу с 31 марта. Положение касалось заёмщиков — граждан, самозанятых и владельцев малого бизнеса.

До этой же даты действовала рекомендация Банка России не обращать взыскание на единственное жильё должников по ипотеке. Теперь банки смогут принудительно выселять задолжавших клиентов.

До 1 апреля разрешалось пополнять наличными анонимные электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay. Теперь потребуется привязанный к кошельку банковский счёт.

Также перестанет действовать соглашение с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок.

С 31 марта прекратит действие временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости дистанционно.

В последний день марта должен завершиться эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования их на бумаге. Он может быть продлён до 15 ноября 2021 года — Совет Федерации должен рассмотреть закон, принятый Госдумой в трёх чтениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главу кабмина Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Для тех, кто помогал больным во время пандемии, — врачей, учёных, волонтёров и сотрудников спецслужб — предложили сделать льготы в виде дополнительного отпуска и путёвок в санаторий. Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил за образец взять ликвидаторов аварии в Чернобыле.