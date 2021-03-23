Названы «коронавирусные» льготы, которые в РФ отменят 1 апреля

Действие целого ряда льгот и временных правил, введённых в России во время пандемии коронавируса в 2020 году, прекращается с апреля.
О «коронавирусных» преференциях для граждан и бизнеса, которые скоро утратят силу,
Прекращается действие постановления правительства о «карантинных больничных» для россиян старше 65 лет.
Рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили коронавирус или значительно упали доходы из-за пандемии, утратят силу с 31 марта. Положение касалось заёмщиков — граждан, самозанятых и владельцев малого бизнеса.
До этой же даты действовала рекомендация Банка России не обращать взыскание на единственное жильё должников по ипотеке. Теперь банки смогут принудительно выселять задолжавших клиентов.
До 1 апреля разрешалось пополнять наличными анонимные электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay. Теперь потребуется привязанный к кошельку банковский счёт.
Также перестанет действовать соглашение с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок.
С 31 марта прекратит действие временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости дистанционно.
В последний день марта должен завершиться эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования их на бумаге. Он может быть продлён до 15 ноября 2021 года — Совет Федерации должен рассмотреть закон, принятый Госдумой в трёх чтениях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главу кабмина Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Для тех, кто помогал больным во время пандемии, — врачей, учёных, волонтёров и сотрудников спецслужб — предложили сделать льготы в виде дополнительного отпуска и путёвок в санаторий. Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил за образец взять ликвидаторов аварии в Чернобыле.