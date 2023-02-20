Названы 19 стран, чьи граждане смогут полгода жить в России по визе туриста Жители КНДР, Китая, Ирана и еще 16 стран смогут полгода жить в России на основании брони в отеле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красная площадь в Москве

Кабмин утвердил список из 19 стран, граждане которых смогут получить визу на полугодовое пребывание в России в случае, если смогут подтвердить наличие брони в местном отеле. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Норма будет касаться тех гостиничных учреждений, которые находятся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Полный список стран, чьи граждане наделены привилегиями, выглядит так: Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

Закон, вводящий новую туристическую норму, был подписан президентом 5 декабря и начнет работать уже в марте 2022 года. Граждане государств, не входящих в упомянутый список, теряют возможность получать обыкновенную полугодовую туристическую визу на основании брони гостиницы.

20 февраля стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии COVID-19. По соглашению от февраля 2000 года, группы от пяти до 50 организованных туристов могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.