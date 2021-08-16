Названа доля желающих сохранить удалёнку компаний

Не менее 37% компаний планируют сохранить формат удалённой работы. Об имеющихся сотрудниках, работающих удалённо, сообщили в 38% организаций. Об этом информируют «Известия».

Согласно результатам опроса, в 49% компаний нет удалённого формата, тогда как в 38% он введён . При этом 13% работают в гибридном режиме — частично из офиса и дома.

Около четверти участников исследования указали, что 10-30% сотрудников работают из дома. В 13% компаний удалённо трудятся более 30% работников. 37% компаний заявили, что оставят удалённый режим работы, несмотря на решение властей Москвы об отмене этого требования.

Ранее сообщалось, что введение дистанционного формата занятости сохранило в России 3 млн рабочих мест. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Отмечается, что удалённый формат работы помог сохранить не только места, но и доходы граждан, что в условиях продолжающегося экономического кризиса является особенно важным фактором. В связи с этим Голикова назвала серьёзным решение российских властей по сохранению дистанционного формата занятости в разгар пандемии