Названа причина серьёзного роста цен на газ на автозаправках

За последний год в России цены на газ на автозаправках выросли почти на 30%. Это связано с тем, что российские власти никак не регулировали и не ограничивали цены в этом секторе. Об этом «ФедералПресс» рассказал ведущий экономист VYGON.Consulting Сергей Ежов.

Бензин в последнее время находился под пристальным вниманием федеральных органов: рост цен на него ограничивали. И если бы не действия правительства, уверяю вас, сегодня он стоил бы дороже. А по отношению к ценам на газ таких действий не было, никто не обещал, что газ будет дешёвым, — отметил специалист.

По его словам, цены на газ для населения и промышленности к данной ситуации никак не относятся, так как это совсем отдельная история, которая контролируется. А вот на АЗС работает свободный рынок, и раз нет механизмов и документов, которые как-то контролировали цены, то стоимость газа продолжит расти.

Экономист подчеркнул, что автомобильный газ занимает небольшую долю потребления, к тому же до последнего времени сами цены на это топливо были куда выгоднее бензина. Однако ситуация может измениться, если правительство будет следовать документу об энергетической стратегии России.

Дело в том, что в документе заложены целевые показатели, которые не будут достигаться, если газ перестанет быть выгоднее бензина и дизтоплива. Если это будет экономически нецелесообразно, на газ попросту не станут переходить, а такой поворот в планы правительства не входит, — заключил Ежов.

Ранее сообщалось, что переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам. Это связано с тем, что трассы содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счёт акцизов на топливо. Если Россия перейдёт на альтернативные виды топлива, то стране придётся решать вопрос с пополнением дорожных фондов.