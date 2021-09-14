Помощник Путина предупредил о новых сборах из-за перехода на электромобили

Переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам. Это связано с тем, что трассы содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счёт акцизов на топливо. Если Россия перейдёт на альтернативные виды топлива, то стране придётся решать вопрос с пополнением дорожных фондов. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России Игорь Левитин.

Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, <...> или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами, — цитирует агентство Левитина.

По его словам, речь может идти о формате покилометровых платежей. И тогда автовладельцам придётся решать, как выгоднее передвигаться — личным или общественным транспортом. Левитин добавил, что из-за этого альтернативные виды топлива не будут стоить меньше, чем традиционные.

Ранее Tesla выпустила отчёт, в котором сравнила стоимость электрокара и легковых автомобилей Toyota Camry и BMW 3 на бензиновом двигателе.

Более высокие стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla компенсируются низкими затратами на топливо, а через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль электромобиль становится выгоднее в обслуживании и дешевле, чем обычная машина. Сообщается, что эксплуатационные расходы электромобилей ниже, чем у автомобилей, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии.