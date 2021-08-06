Названа причина возможного роста цен на сахар

Изменения политики Индии в энергетической сфере могут стать причиной мирового роста цен на сахар. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство напоминает , что в июне этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил цель ускорить программу, по которой в топливе должно содержаться 20% этанола. Достичь результат планируется к 2025 году.

Этими мерами стимулируются местные производители сахарного тростника, из которого делается этанол. Ожидается, что в результате сократится загрязнение воздуха и снизится зависимость от импортной нефти.

Специалисты опасаются, что из-за этих действий Индии, второму производителю сахара после Бразилии может не хватить продукции для импорта, и это в итоге и приведёт к росту цен. Избежать дефицита может помочь увеличение посевных площадей сахарного тростника.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время цены на продукты питания в России могут резко упасть. Это произойдёт на фоне глобального снижения цен на продовольствие в мире.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что причиной данной тенденции стало образование на глобальных торговых площадках излишков продукции. Это произошло после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса.