Названа причина возможного роста цен на сахар

Изменения политики Индии в энергетической сфере могут стать причиной мирового роста цен на сахар. Об этом пишет Bloomberg.
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Этими мерами стимулируются местные производители сахарного тростника, из которого делается этанол. Ожидается, что в результате сократится загрязнение воздуха и снизится зависимость от импортной нефти.
Специалисты опасаются, что из-за этих действий Индии, второму производителю сахара после Бразилии может не хватить продукции для импорта, и это в итоге и приведёт к росту цен. Избежать дефицита может помочь увеличение посевных площадей сахарного тростника.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время цены на продукты питания в России могут резко упасть. Это произойдёт на фоне глобального снижения цен на продовольствие в мире.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что причиной данной тенденции стало образование на глобальных торговых площадках излишков продукции. Это произошло после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса.