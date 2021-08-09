Программист объяснил перевод школ и вузов на российские мессенджеры

Учителей и преподавателей вузов переводят на российские мессенджеры для того, чтобы предотвратить хулиганские действия по срыву дистанционных уроков, хотя особого распространения эти программы не получили. Об этом телеканалу «360» сообщил программист Сергей Вакулин.

Во время пандемии большинство школьников и студентов перешли на онлайн-обучение и зачастую проходили его с помощью зарубежных приложений. В свою очередь, в России создали собственные аналоги, в которые вложили много денег, но особой популярности они так и не снискали, отмечает эксперт.

Туда деньги вкачали, но почему-то туда не все пошли. То есть спроса нет, а деньги-то ушли, — сообщил Вакулин.

Однако есть такие люди, которые срывают видеоуроки, занимаясь преднамеренным хулиганством. Им обычно сообщали пригласительные ссылки на конференции. Но у российских приложений есть возможность установить личность подобных хулиганов, чтобы потом привлечь их к административной ответственности.

Ранее специалист по кибербезопасности Марк Рюф сообщил, что неизвестные хакеры выставили на продажу базу из 3,8 млрд телефонных номеров, похищенных у пользователей голосовой соцсети Clubhouse.