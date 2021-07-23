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Хакеры выставили на продажу около 4 млрд номеров из соцсети Clubhouse

15:39, 25 июля 2021
Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Неизвестные хакеры выставили на продажу базу из 3,8 млрд телефонных номеров, похищенных у пользователей голосовой соцсети Clubhouse. Об этом в своём Twitter сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф.

В качестве доказательства он привёл скриншот, сделанный на одном из хакерских форумов. В нём говорится, что похитители информации намерены продать её «одному серьёзному покупателю» и на совершение сделки отводят срок до 4 сентября.

По мнению эксперта, в руки злоумышленников попали телефонные номера не только пользователей Clubhouse, но и те, что присутствовали в списках их контактов.

Ранее сообщалось, что данные 1,3 млн пользователей Clubhouse появились в свободном доступе на одном из специальных форумов. Они не содержали конфиденциальных данных, но специалисты отметили, что обнародованных данных может хватить для последующих атак на аккаунты. Руководство соцсети на инцидент никак не отреагировало.

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