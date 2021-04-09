В Сети обнародовали данные более миллиона пользователей Clubhouse

https://static.news.ru/photo/84df87f4-9a74-11eb-9784-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хакеры выложили в Сеть данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse. На всеобщем обозрении оказались имена и фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.

Они появились на специальном форуме в бесплатном доступе, сообщает портал CyberNews. При этом данные не несут конфиденциальной информации, например, о кредитных картах, однако их может хватить злоумышленникам для совершения будущих атак.

Руководители площадки пока никак не отреагировали на действия хакеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд. При этом сейчас переговоры прекратились.