В Сети обнародовали данные более миллиона пользователей Clubhouse

Хакеры выложили в Сеть данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse. На всеобщем обозрении оказались имена и фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.
Они появились на специальном форуме в бесплатном доступе,
Руководители площадки пока никак не отреагировали на действия хакеров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд. При этом сейчас переговоры прекратились.