Американский бизнес назвал основную помеху для работы в России

Российский рынок интересен американским инвесторам повышенной доходностью, вызванной высоким геополитическим риском, заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Он также рассказал изданию Lenta.ru, что правительство России не мешает американскому бизнесу в РФ, но для него есть препятствия из-за санкций со стороны США.

Я не знаю примеров, когда оно (правительство РФ. — NEWS.ru) ставило бы какие-то препятствия на пути бизнеса из США. Другое дело, что такие препятствия существуют с противоположной стороны. На Россию наложены санкции, в дело вмешиваются геополитика и пропагандистский фон. Поэтому компании, работающие в Америке и планирующие глобальное расширение, хорошо подумают, прежде чем приходить в Россию. Компании, которые уже работают здесь, продолжают работать, и никто особо не собирается уходить, — сказал Родзянко.

Он добавил, что новым компаниям создаёт затруднения неблагоприятный психологический фон, а реакция правительства США во внимание не принимается, его разрешения не нужно.

При этом, по словам Родзянко, компании из США имеют обширную сферу интересов в России. Особенно активны американские предприниматели в продуктах широкого потребления, энергетике, инфраструктуре и в сельском хозяйстве.

Ранее резолюцию с призывом к санкциям против России принял Европарламент. По мнению его депутатов, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕC и запреты на поездки.