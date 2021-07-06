Названа причина для снижения цен на столичные квартиры

Цены на жильё в новостройках Москвы снизятся лишь при сокращении спроса. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заметку агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

В таком случае застройщики будут сами активно стимулировать интерес покупателей различными акциями и выгодными предложениями.

При этом аналитики отмечают, что в ближайшее время столичная недвижимость будет умеренно дорожать из-за высокого спроса. Он упадёт лишь при значительном повышении ключевой ставки или при переключении внимания покупателей на другие сегменты рынка.

По данным агентства, к июлю текущего года средняя стоимость новой квартиры в старых границах города достигла 19,2 млн рублей, на присоединённых территориях — 9,2 млн рублей, а в Подмосковье — 7 млн рублей. За год цены на этих территориях выросли на 28%, 25% и 35% соответственно.

Ранее сообщалось, что лидером рейтинга российских городов с максимальным ростом цен на квартиры стал город Сочи. Последнее место занял Киров, а Москва расположилась на 31-й строчке.