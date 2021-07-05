Стали известны города России с максимальным ростом цен на жильё

Лидером рейтинга российских городов с максимальным ростом цен на квартиры стал Сочи. Всего в рейтинге 50 крупных городов. Последним стал Киров, а Москва оказалась на 31-м месте. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.

Больше всего средняя стоимость 1 кв. м жилья выросла в Сочи, более чем на 20%. Сейчас она достигла значения в 155 тысяч рублей. На втором месте Краснодар с ростом на 12,32%, до 63,65 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров Улан-Удэ, где прирост составил около 12%, до 62,8 тысячи рублей, отмечается в исследовании.

Санкт-Петербург в рейтинге занял 27-ю строчку. Рост цены за 1 кв. м составил 5,51%. Москва с ростом на 5,19% заняла в рейтинге 31-е место. Последние три места заняли Оренбург, Чебоксары и Киров, где оказался самый низкий прирост цен в стране, около 2,7%. В целом средняя стоимость 1 кв. м по России составила 70,68 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что продажа квартир с маткапиталом в России станет проще. Речь идёт о продаже старой квартиры без выделения долей детям при условии покупки новой. Специалисты хотят разрешить такие операции.