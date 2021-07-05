Продажа квартир с маткапиталом в России станет проще

Риелторы России предложили премьер-министру Михаилу Мишустину изменить правила продажи квартир, приобретённых с использованием маткапитала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идёт о продаже старой квартиры без выделения долей детям при условии покупки новой. Специалисты хотят разрешить такие операции. Сейчас в таком случае сначала надо погасить весь остаток долга по ипотеке и выделить доли несовершеннолетним, после чего можно продать квартиру с целью улучшения жилищных условий.

Кроме того, риелторы предлагают ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре. Это позволит ускорить оборот недвижимости в стране.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще продавать жильё и одновременно покупать новое. Так, с 2018 года количество альтернативных сделок с жильём на вторичном рынке увеличилось почти на четверть.