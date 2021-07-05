Продажа квартир с маткапиталом в России станет проще

Риелторы России предложили премьер-министру Михаилу Мишустину изменить правила продажи квартир, приобретённых с использованием маткапитала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Речь идёт о продаже старой квартиры без выделения долей детям при условии покупки новой. Специалисты
Кроме того, риелторы предлагают ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре. Это позволит ускорить оборот недвижимости в стране.
Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще продавать жильё и одновременно покупать новое. Так, с 2018 года количество альтернативных сделок с жильём на вторичном рынке увеличилось почти на четверть.