Названа необходимая сумма для индексации пенсий в 2022 году

Индексация страховых пенсий в 2022 году потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей, сообщили «Известиям» эксперты. Выплаты планируется увеличить выше уровня инфляции, при этом в бюджете предусмотрена индексация только на 5,9%.

По расчётам специалистов, исходя из инфляции 8,22%, дополнительные затраты в следующем году составят как минимум 154 млрд. По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, на дополнительные выплаты может понадобиться 212,7 млрд рублей. Указанные цифры не касаются военных пенсий.

Как считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вероятно, чиновники выберут механизм компенсаций «задним числом». С января пенсии повысят на 5,9%, как было предусмотрено законом и заложено в бюджете. Затем компенсируют недополученную часть.

Накануне на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что правительство в новом году 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции — 8,22%. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что ведомство подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. По его словам, в рамках принятого госбюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года уровень инфляции будет выше.