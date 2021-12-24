Названа необходимая сумма для индексации пенсий в 2022 году

Индексация страховых пенсий в 2022 году потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей, сообщили «Известиям» эксперты. Выплаты планируется увеличить выше уровня инфляции, при этом в бюджете предусмотрена индексация только на 5,9%.
По расчётам специалистов, исходя из инфляции 8,22%, дополнительные затраты в следующем году
Как считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вероятно, чиновники выберут механизм компенсаций «задним числом». С января пенсии повысят на 5,9%, как было предусмотрено законом и заложено в бюджете. Затем компенсируют недополученную часть.
Накануне на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что правительство в новом году 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции — 8,22%. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.
Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что ведомство подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. По его словам, в рамках принятого госбюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако по итогам года уровень инфляции будет выше.