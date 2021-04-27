Назван российский город, в котором больше всего подорожало жильё

https://static.news.ru/photo/9012b284-a778-11eb-a2d7-96000091f725_660.jpg Фото: penza-gorod.ru

Пенза стала лидером по уровню прироста цен на вторичное жильё. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой группы SRG, пишет РБК.

Так, средняя стоимость квадратного метра в Пензе за апрель выросла на 6,43%. На втором месте рейтинга оказался Улан-Удэ с повышением цен на 5,35%, а на третьем — Владивосток и Тюмень с ростом на 4,81%.

В пятёрку лидеров также вошли Омск с показателем в 4,64% и Курск со значением в 4,28%. В Москве за месяц недвижимость поднялась в цене на 2,08%, а в Санкт-Петербурге — на 1,82%.

Отмечается, что Киров стал единственным городом, где за апрель цены на вторичное жильё снизились на 0,32%.

В исследовании говорится, что с начала апреля цена на «вторичку» в крупных российских городах поднялась в среднем на 2,08%, а со старта 2021 года — на 13%.

Ранее эксперты сервиса «ДомКлик» выяснили, какие регионы России являются самыми экономными в смысле приобретения жилья. Наиболее дешёвым вторичное жильё оказалось в Ингушетии.