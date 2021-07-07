Назван минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году

В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 13 617 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным пресс-службы, МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 годом.

Также в Минтруде напомнили, что в соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда в России составляет 42% от медианной зарплаты, которую рассчитывает Росстат.

Ранее также сообщалось. что прожиточный минимум с 1 января 2022 года вырастет на 297 рублей и составит 13 026 рублей.