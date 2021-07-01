Правительство утвердило размер прожиточного минимума на 2022 год

Прожиточный минимум с 1 января 2022 года вырастет на 297 рублей и составит 13 026 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 1 января следующего года и будет действовать по 31 декабря 2022 года.

Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля, — сказано в постановлении правительства.

С 1 января текущего года в России вступил в силу закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума, которая предполагает их определение не на основе потребительской корзины, а исходя из медианного дохода. Также закон устанавливает величину МРОТ не ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения по стране на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году.

Как сообщалось ранее, выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям от восьми до 17 лет, растущим в неполных семьях, будут производиться в РФ с 1 июля 2021 года. Также с этого дня будущие мамы могут подать заявление на выплату, которая предусмотрена для женщин, вставших на учёт на ранних сроках беременности (до 12 недель) и испытывающих финансовые трудности.