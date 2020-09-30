Навязанная страховка: банки могут применить уловки для обхода закона

https://static.news.ru/photo/78f61628-0371-11eb-97af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) изучила работу банков и страховых компаний и пришла к выводу, что российские банки могут применять уловки для навязывания страховок потребителям.

В организации отметили, что банки могут использовать слабости закона 483-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2020 года. Закон стоит на стороне потребителей и обязывает банки возвращать клиентам часть страховой премии, если они досрочно гасят кредиты в полном объёме, напоминают «Известия».

Кроме этого, законом также предусмотрен период в 14 дней, когда клиент может рассчитывать на возвращение страховки уже после заключения договора.

По мнению КонфОП, банки могут применять различные ухищрения. Так, далеко не все обращают внимание, что закон действует только в отношении договоров, заключённых с 1 сентября 2020 года.

Кроме этого, нередки случаи продажи человеку страхования жизни, когда выгодоприобретателем в части остатка по кредиту выступает банк. При такой схеме страховка не имеет юридической связи с кредитом, и его досрочное погашение вовсе не может быть основанием расторжения договора со страховщиком, добавили в организации.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре 2020 года жители России стали массово жаловаться на образование просрочек по предоставленным и одобренным кредитам сразу после предоставления кредитных каникул из-за пандемии коронавируса. Сумма заявленных просрочек уже превысила 9 млрд рублей.

К концу августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, к этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей.