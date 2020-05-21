Оператор «Северного потока — 2» продолжает настаивать, что газопровод должен быть освобождён от ограничений, накладываемых обновленной Газовой директивой ЕС. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Nord Stream 2 AG, компания получила решение Федерального сетевого агентства Германии, отклонившего заявку на освобождение, но не согласна с таким решением. Также оператор газопровода будет настаивать на своих требованиях в рамках судебного разбирательства по тому же вопросу. Ранее стало известно, что суд ЕС отклонил соответствующий иск Nord Stream 2 AG. Эксперты полагают, что даже если ограничения не снимут, газопровод всё равно будет работать на полную мощность.

Европейский суд общей юрисдикции решил, что иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на решение по законодательству о газе не могут рассматриваться по существу, поскольку операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не имеют прямого отношения к этой директиве. Она применяется правительствами стран — членов ЕС. Они, в свою очередь, имеют возможность в отдельных случаях сделать исключение.

Решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта «Северный поток — 2». Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

Между тем, у первого «Северного потока», несмотря на решение суда, всё в порядке. Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод от требований европейского законодательства, сообщила компания Nord Stream AG. Освобождение относится к участку газопровода на территории Германии, включая море. Оно будет действовать в течение 20 лет с даты принятия изменений к закону об энергетике — 12 декабря 2019 года.

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Мы приветствуем тот факт, что Федеральное сетевое агентство акцентировало вклад газопровода «Северный поток» в обеспечение надёжности энергоснабжения и подтвердило отсутствие негативного влияния газопровода на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы, — отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

Заявку на освобождение газопровода от действия Газовой директивы ЕС компания Nord Stream AG подала декабре прошлого года после принятия Германией закона об энергетике, имплементирующего в немецкое законодательство поправки к Газовой директиве ЕС.

Газовая директива Евросоюза вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет энергетические нормы ЕС на участки морских газопроводов, приходящих в Европу из третьих стран. Согласно этим нормам 50% мощности трубопровода должно быть зарезервировано для поставок газа независимыми продавцами.

Решение германского регулятора означает, что «Северный поток» может свободно работать и использоваться на полную мощность, пояснил глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. А вот «Северный поток — 2», в рамках существующих правил можно напрямую использовать лишь на 50%, отметил специалист.

Так как первый «Северный поток» был построен в 2011-2012 годах, он автоматически не попадал под действие новых норм, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Сработал принцип, что закон обратной силы не имеет, если он ухудшает существующее положение. В этом смысле решение немецкого регулятора было чисто техническим. Именно поэтому последовал и отказ в отношении «Северного потока −2» — он не был введён в эксплуатацию до мая 2019 года. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что риск того, что Газовую директиву попробуют распространить и на «Северный поток — 1» всё же существовал. По его словам, это стало бы серьёзной угрозой для энергетической безопасности и нормального функционирования газовой инфраструктуры.

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То что заявки по двум газопроводам шли последовательно, было определённым тактическим ходом. После того, как регулятор заявил, что он не может освободить «Северный поток — 2», потому что тот формально не был достроен до 23 мая 2019 года, стало понятно, что он даст освобождение первому газопроводу, который давно построен и работает в полном объёме. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Не исключён из правил

Заявка в Федеральное сетевое агентство ФРГ, поданная оператором «Северного потока − 2» была отклонена 15 мая. Как пояснили в Nord Stream 2 AG, регулятор посчитал, что газопровод не соответствовал критерию «завершение проекта» к моменту вступления в силу Газовой директивы.

Nord Stream 2 AG не согласна с этим решением и утверждает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы, — отметили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии. Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие изменённой Газовой директивы ЕС, считают в компании.

Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Nord Stream 2 AG проанализирует решение регулятора и рассмотрит дальнейшие действия по защите своих прав, включая обжалование этого решения в немецких судах, сообщили в пресс-службе.

Основание для дальнейшей борьбы в суде есть, считает Вячеслав Кулагин. Он обращает внимание, что решение о строительстве газопровода и инвестициях принимались в одних правовых условиях, а теперь они заметно изменились. Помимо этого, решение ЕС также нарушает законные интересы России.

В начальной части газопровод идёт по российской территории, где действует наше законодательство. Получается правовая коллизия, когда европейское законодательство пытаются распространить на российскую территорию. Ведь трубопровод — единая магистраль, не может первая её часть жить по одним законам, а вторая — по другим. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

По словам эксперта, данный вопрос требует поддержки на политическом уровне, потому что решение Евросоюза можно расценивать, как вмешательство во внутренние дела России, на территории контрой начинается газопровод.

После введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» начнётся большая юридическая работа, цель которой — найти в рамках европейского законодательства возможность загрузить газопровод на 100%, считает Александр Фролов.

«Северный поток −2» в 2021 году всё равно не будет загружен на 100%. Как правило, это делается постепенно, поэтому есть время, чтобы юридически обосновать возможность использовать его на полную мощность, — отметил эксперт.

Алексей Гривач считает, что освободить «Северный поток — 2» от действия Газовой директивы вполне возможно. По его мнению, данный процесс, скорее всего, будет идти через судебные инстанции, потому что противники будут оспаривать любое положительное решение.

Даже если бы германский регулятор услышал аргументы Nord Stream 2 AG, что инвестиции завершены и немецкий участок уже достроен, и принял положительное решение, всё равно это было опротестовано или Еврокомиссией или какими-либо членами ЕС. Фактически итоговое разбирательство всё равно происходило бы в суде, — уверен специалист.

Он напомнил, что ранее Всемирная торговая организация определила, что действия Еврокомиссии по ограничению загрузки газопровода OPAL (сухопутного продолжение «Северного потока», — NEWS.ru) нарушают правила ВТО и препятствуют созданию равной конкуренции.

Nord Stream AG/ via globallookpress.com

На всех парах

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» составляет 55 млрд кубометров газа в год — столько же, как и у первого газопровода. При этом, «Северный поток» работает даже сверх возможностей — в 2019 году по нему было транспортировано 58,5 млрд кубометров.

Даже если «Северный поток − 2» не будет освобождён от действий Газовой директивы ЕС, он всё равно сможет работать на полную мощность, считают эксперты.

Одно из направлений — развитие биржевой торговли. Теоретически можно продавать газ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, с тем чтобы этот ресурс при попадании в «Северный поток − 2» принадлежал уже не «Газпрому», а другой компании. Правда в данный момент наше законодательство разрешает трубопроводный экспорт только владельцу газотранспортной системы, то есть «Газпрому», — отметил Александр Фролов.

Вячеслав Кулагин считает, что вариант с продажей газа другой компании до его транспортировки в Европу возможен, хотя и не идеален. По его словам, «Газпром» заинтересован в том, чтобы напрямую работать с конкретными потребителями, а они, в свою очередь, заинтересованы в работе с российской компанией. Наличие посредников усложняет схему, но как дополнительный вариант вполне возможен, считает эксперт.