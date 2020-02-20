https://static.news.ru/photo/b17c7c24-5450-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Исследование фармацевтического рынка, проведённое DSM Group, показало, что средний размер наценки на лекарственные препараты увеличился на 24,6% за 2019 год в связи с понижением спроса покупателей на медикаменты.

Кроме того, сыграла роль и растущая конкуренция аптечных сетей между собой. Конкретнее, за 2019 год в аптеках куплены 5,1 млрд упаковок различных препаратов, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. При этом россияне стали ходить в аптеки реже, но отдавать предпочтение более дорогим медикаментам, пишут «Известия».

Несколько лет все старались работать на минимальных наценках. Это компенсировалось бонусами от производителей за большие объёмы продаж. В 2019 году, когда спрос начал падать, эти бонусы уменьшились и были компенсированы увеличением наценок, — пояснила директор «Национальной фармацевтической палаты» Елена Невзлина.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роспотребнадзоре рассказали о случаях, когда покупатель может вернуть или обменять купленный в аптеке препарат. По закону возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества. Однако если лекарственный препарат является недоброкачественным, то фармацевт обязан принять такой товар.