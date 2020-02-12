https://static.news.ru/photo/5f74628c-4e30-11ea-b4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях, когда покупатель может вернуть или обменять купленный в аптеке препарат. По закону возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества.

Однако если лекарственный препарат является недоброкачественным, то фармацевт обязан принять такой товар.

Вам должны обменять товар и в случае, если он является доброкачественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства, — сообщает ведомство.

Речь также идёт о товаре с истекшим сроком годности, отсутствии инструкции, несовпадении серии на упаковке и препарате и с наличием брака — сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия. Во всех этих случаях лекарство можно заменить на товар этой же марки или потребовать уменьшения цены.

В случае отказа фармацевта нужно составить претензию в двух экземплярах с просьбой вернуть или заменить товар.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин поручил до 13 февраля разработать порядок ввоза в Россию незарегистрированных препаратов для лечения тяжёлых заболеваний, чтобы не повторилась ситуация с нехваткой «Фризиума».