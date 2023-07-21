Набиуллина развеяла страхи перед цифровым рублем Набиуллина пообещала не «загонять» никого насильно в цифровой рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Насильно в цифровой рубль загонять не будут, это добровольная, дополнительная возможность для людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС. Она добавила, что регулятор видит скептическое отношение общественности к цифровому рублю, но считает это нормальной реакцией.

Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются, — заявила она.

Она также назвала скептическую отношение к цифровому рублю «естественным» и напомнила, что у людей были вопросы и к карте «Мир» и к Системе быстрых платежей, которой сейчас пользуется практически половина населения.

Мы видим реакцию, естественно мониторим то, как население и участники рынка реагируют на предложение этой новации. Да, есть некоторый скепсис, но мы его видели при практически любых новациях на финансовом рынке, — резюмировала она.

Госдума приняла во втором и третьем чтeнии закон о внедрении цифрового рубля и осуществлении безналичных расчетов с его помощью. Согласно документу, за Центральным банкoм будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, он будет открывать и вести цифровые счeта.

Ранее декан факультета экономики и менеджмента Моcковского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий рассказал, что с помощью цифрового рубля можно будет совершать дистанционные платежи онлайн точно так же, как и по безналичному расчету, однако цифровой рубль сможет использоваться в офлайн-режиме при отсутствии интернета.