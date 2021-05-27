Набиуллина предложила сворачивать антикризисные меры

https://static.news.ru/photo/6e3654ae-bec5-11eb-8388-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антикризисные меры господдержки должны постепенно сворачиваться, иначе могут возникнуть «пузыри» на рынке кредитования. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС.

Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски «пузырей» на этом рынке, — заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян и в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно уже говорить о возникновении «пузырей». Она подчеркнула, что сейчас долговая нагрузка россиян находится на рекордно высоком уровне, и призвала ограничивать выдачу кредитов для физических лиц по плавающим ставкам. Речь идёт о выдаче кредитных карт с нефиксированным процентом и ссуд на срок до года и свыше 20 лет.

Показатель долговой нагрузки россиян (ПДН), демонстрирующий отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения, на 1 января 2021 года вырос до рекордных 11,7%. Из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам — 9,8%.