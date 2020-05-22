Набиуллина назвала стабильной ситуацию с валютной и рублёвой ликвидностью

https://static.news.ru/photo/9ccc6fb6-9c1a-11ea-bec1-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профицит ликвидности в России за последнее время почти не менялся, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Структурный профицит ликвидности за последнее время практически не менялся, — сказала она во время онлайн-конференции.

По её словам, ситуация с валютной и рублёвой ликвидностью оценивается как стабильная.

Как писал NEWS.ru, ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что регулятор в условиях экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки. Он оценил текущую ситуацию как нетипичную, когда видны «и шок спроса, и шок предложения».