Набиуллина назвала стабильной ситуацию с валютной и рублёвой ликвидностью

Профицит ликвидности в России за последнее время почти не менялся, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Структурный профицит ликвидности за последнее время практически не менялся, — сказала она во время онлайн-конференции.
По её словам, ситуация с валютной и рублёвой ликвидностью оценивается как стабильная.
Как писал NEWS.ru, ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что регулятор в условиях экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки. Он оценил текущую ситуацию как нетипичную, когда видны «и шок спроса, и шок предложения».
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