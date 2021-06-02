Набиуллина назвала санкции США постоянным риском для России

https://static.news.ru/photo/3015b600-c367-11eb-9664-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рестрикции США несут постоянный риск для российской финансовой системы, но резервы РФ «достаточно велики» и диверсифицированы, чтобы выдержать их. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью американской телекомпании CNBC.

Американские санкции представляют постоянный риск для России. Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна, — сообщила Набиуллина.

Она также отметила, что резервы Москвы «достаточно велики, чтобы выдержать развитие любых финансовых и геополитических сценариев». Именно поэтому они носят «крайне диверсифицированный характер».

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что банковский сектор России олигополизирует рынок денежных переводов. По его словам, в данный момент все подобные сервисы сконцентрированы в руках крупных российских банков, в том числе государственных. Так, по данным регулятора, в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, а 86% — на топ-5 банков РФ, что касается переводов, то 71% приходится на лидера и 90% — на топ-5.