На утилизацию отходов могут направить 2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/34d4f4e0-bf97-11eb-a1ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В текущем году мусорным компаниям могут направить 2 млрд рублей из бюджета в качестве льготного финансирования. Об этом говорится в материалах Российского экологического оператора (РЭО), пишут «Известия».

В случае одобрения мер поддержка будет реализована в рамках партнёрства с Корпорацией МСП. Льготное финансирование направят на компании малого и среднего бизнеса из Пермского края, Свердловской, Самарской, Тульской и Сахалинской областей. Как уточняется, соответствующие стартапы выберет МСП совместно с РЭО. В будущем их могут распространить на весь рынок.

Отмечается, что финансирование также будет осуществляться за счёт дочернего банка по кредитной линии Корпорации МСП. Данных о размере поддержки пока нет.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ситуацию с переработкой мусора в России катастрофической. На сегодняшний день объекты с твёрдыми отходами в стране разрослись до размеров Греции.