На утилизацию отходов могут направить 2 млрд рублей

В текущем году мусорным компаниям могут направить 2 млрд рублей из бюджета в качестве льготного финансирования. Об этом говорится в материалах Российского экологического оператора (РЭО), пишут «Известия».
В случае одобрения мер поддержка будет
Отмечается, что финансирование также будет осуществляться за счёт дочернего банка по кредитной линии Корпорации МСП. Данных о размере поддержки пока нет.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ситуацию с переработкой мусора в России катастрофической. На сегодняшний день объекты с твёрдыми отходами в стране разрослись до размеров Греции.