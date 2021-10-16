На Украине подсчитали убытки от несвоевременных закупок газа

Действующая украинская власть не сделала своевременные закупки газа, когда цена была не столь высокой. Теперь же убытки составят порядка $5 млрд. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Яценюка, украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам страны.

Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть — одни из наибольших в Европе. На счетах «Нафтогаза» было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища, — заявил экс-премьер.

Ответственность за то, что всё необходимое не было сделано, по убеждению Яценюка, несёт действующая власть.

Сегодня из карманов украинцев возьмут $5 млрд — это убытки государства из-за того, что газ не купили вовремя, — подчеркнул политик.

С начала августа до конца сентября цена на газ в Европе выросла более чем в два раза. Исторический максимум зафиксировали 6 октября: $1937 за 1 тысячу кубометров. После этого цены на фьючерсы начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Ранее бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал причину газового кризиса в стране.