Министерство финансов РФ оценило реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы на бюджетную и макроэкономическую стабильность влияния не окажут, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Минфин России произвёл окончательные расчёты по финансированию мер из послания президента. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4 128,2 млрд рублей, из которых 3 770,4 млрд рублей — это средства федерального бюджета и 357,8 млрд рублей — бюджеты субъектов, — сообщил он журналистам.

Наибольший объём средств, по данным ведомства, будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет — 1 трлн 389,6 млрд рублей, и выплаты материнского капитала — 1 трлн 232,7 млрд рублей.

При формировании бюджета на 2020-2022 годы «мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу, меры соцподдержки позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищённых слоёв населения», отметил Силуанов.

В 2020 году общий объём допрасходов Минфин оценивает в 383,3 млрд рублей, при этом выплаты малоимущим семьям на детей — 159,2 млрд рублей, на маткапитал — 122,4 млрд рублей. В 2021 году он должен составить 776,5 млрд рублей (на детей — 289,7 млрд рублей, маткапитал — 210,7 млрд рублей). В 2022 году допрасходы будут равны 849,1 млрд рублей, в 2023-м — 1,032 трлн рублей, в 2024 году — 1,087 трлн рублей.

По словам Силуанова, для того, чтобы «максимально быстро довести средства до людей, в настоящее время готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля».

Сергей Булкин/NEWS.ru

15 января Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Глава государства озвучил ряд мер социальной поддержки, в частности, введение выплат для бедных семей на ребенка в возрасте от трёх до семи лет, продление программы маткапитала до 2026 года, а также его выплата при рождении первого ребёнка уже с 1 января текущего года, и ряд других инициатив. Размер маткапитала за первенца составит 466 тысяч 617 рублей, при рождении второго он увеличится до 616 тысяч 617 рублей. При этом Путин призвал не тянуть время при выполнении поставленных задач.

На самом деле, заявленная Силуановым сумма — «достаточно значительный объём», отметила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

Меры, которые касаются поддержки семей с детьми, это выплаты материнского капитала на первого ребёнка, не на второго, а на первого и последующих. Всё направленно на повышение рождаемости и снижение уровня бедности, особенно в семьях. Людмила Пронина профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС

Однако у эксперта есть сомнения в том, что при таких мерах коэффициент рождаемости удастся довести до 1,7 (в настоящее время он составляет 1,3 — среднее число детей в семьях в фертильном возрасте).

Поэтому всё-таки, предполагает специалист, «при помощи одних денег это не совсем удастся сделать». Пронина уверена, что «здесь должны быть меры другого характера»: «нематериальное стимулирование».

Главную роль также играет фактор другого материального стимулирования. Ипотека — хорошо. Сейчас ипотечное кредитование на хорошем уровне 8,9% в банках. Но всё-таки многое связано не с деньгами, а, например, с регионом в котором живут люди, потому что не всегда в регионах важны деньги. Кроме того, они не будут равномерно распределяться по регионам, — сказала профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Она напоминает, что в регионах приняты разные прожиточные минимумы, поэтому детям от трёх до семи лет деньги будут выплачиваться в зависимости от этого показателя в субъекте РФ.

Пронина предложила в «бедных регионах создавать исключительные социальные условия для молодых семей, поскольку это больше, чем финансовая поддержка», заключила аналитик.