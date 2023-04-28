Новый доклад МВФ об экономике России: пять хороших и плохих новостей На Западе признали: она оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, посвященный экономической ситуации в Европе, в котором дал оценку в том числе развитию экономики России. В фонде признали: она оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, но заметили: внешнее давление будет усиливаться. Проблемой для властей РФ станет резкое падение доходов бюджета, говорят экономисты. Подробности доклада — в материале NEWS.ru.

1.Российская экономика временно устояла

Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. «После резкого падения во втором квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в третьем и четвертом кварталах. В результате спад производства за 2022 год составил [лишь] 2,1%», — отмечается в докладе МВФ.

2. Нефть и газ сильно помогли

Российскую экономику поддержало улучшение внешней торговли — в частности устойчивые объемы экспорта нефти, которые привели к рекордным доходам от продажи нефти и газа. Западные страны перед тем, как отказаться от российских ресурсов, активно закупали их впрок. Причем доходы от экспорта газа также были высокими, несмотря на резкое падение объемов, отмечают авторы доклада.

Резкий рост государственных расходов, в том числе на оборону, обеспечил дальнейшее увеличение валового внутреннего продукта примерно на 4% от потенциального ВВП (это ВВП, который получится при полной занятости населения и использовании всех технологических ресурсов).

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

3. Доходы российского бюджета резко упадут в этом году

МВФ прогнозирует резкое снижение доходов бюджета России в 2023 году, «главным образом в результате снижения цен на нефть и газ». 5 декабря 2022 года вступили в силу запрет Евросоюза на импорт сырой нефти из России и ценовой потолок в размере $60 за баррель на экспорт в третьи страны. То есть российские поставки более дорогой нефти компании на Западе просто не будут страховать. А 5 февраля 2023 года вступили в силу ценовые потолки и дополнительный запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов по морю.

Оценивать влияние санкций на российские нефтепродукты пока рано, сказано в докладе. На данный момент резких сокращений в поставках нефти не зафиксировано. Зато дисконт на российское топливо Urals по сравнению с европейской нефтью Brent вырос. До начала СВО баррель нефти из РФ был дешевле европейской лишь на $3, а иногда мог быть и дороже. Сейчас европейская бочка на $27 дороже российской.

В сочетании с резким снижением цен на газ, прогнозируемым на этот год, «доходы от нефти и газа будут намного ниже уровня прошлого года», считают в МВФ. «Это означает, что властям придется либо резко сократить бюджетные расходы, либо найти способы финансирования значительно большего дефицита», — говорится в докладе МВФ.

4. Влияние санкций на экономику РФ усилится

Изоляция, вызванная торговыми и финансовыми санкциями, ограниченный доступ к передовым технологиям и ноу-хау, а также значительные потери в человеческом капитале приведут к тому, что показатели производства в России в 2027 году окажутся на 8% ниже, чем прогнозировалось до начала боевых действий на Украине. Точные цифры в докладе не приводятся.

«Такой низкий потенциальный рост также будет означать, что уровень дохода на душу населения в России больше не будет приближаться к уровню более богатых стран и может даже еще больше отстать», — пишут авторы доклада.

5. В 2023 году экономика России вырастет на 0,7%

По прогнозу МВФ, валовый внутренний продукт России (рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг) увеличится на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Для сравнения: в январе Международный валютный фонд ждал, что российская экономика вырастет только на 0,3% в этом году и на 2,1% — в следующем. Таким образом, прогноз по этому году эксперты улучшили, а по следующему году — наоборот.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем говорят другие прогнозы

Не все западные аналитики одинаково оценивают перспективы российской экономики. Так, в апреле во Всемирном банке (ВБ) заявили, что ВВП России в этом году и вовсе ждет снижение — на 0,2%. Впрочем, ранее ВБ ожидал, что падение составит целых 3,3% (это было бы сравнимо с пандемийным 2020 годом в России). Также Всемирный банк ждет, что в следующем году экономика России вырастет на 1,2%. А в 2025 году — на 0,8%.

Чего ждут в самой России

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году — 1,2%. Но там не исключают, что эта цифра может быть выше. Помощник президента Максим Орешкин спрогнозировал рост ВВП в 2023 году в 1–2%. Центробанк обещает 0,5–2,% роста в этом году и 0,5–2,5% в следующем году. Если это произойдет, к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП вырастет еще на 1,5–2,5%, ожидает ЦБ.

Впрочем, российские экономисты в беседе с NEWS.ru уже подчеркивали: важно то, за счет чего вырастет экономика. Ведь это может произойти банально из-за роста выпуска военной техники и снарядов, которые, в отличие, например, от обычных автомобилей, не продаются затем на рынке и не дают стране дополнительный капитал.

С какими проблемами столкнется экономика Евросоюза

Одной из главных проблем для Евросоюза в МВФ считают высокую инфляцию, которая может оставаться таковой дольше, чем ожидалось. Это произойдет в случае, если биржевые цены на газ и другие энергоносители будут показывать значительный рост. На динамику инфляции также могут повлиять и другие факторы. Среди ключевых — увеличение инфляционных ожиданий и более стремительный рост заработной платы в европейских странах.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Причем проблема может затронуть как страны ЕС с развитой экономикой, так и государства с развивающимися темпами производства. В обоих случаях по итогам 2023 года средний рост потребительских цен будет превышать прошлогодние уровни, говорится в докладе МВФ.

«Базовая инфляция в развитых европейских странах в среднем вырастет до 5,6% в 2023 году против 5,1% в 2022 году. А в развивающихся странах Европы инфляция будет еще в два с лишним раза выше (12,5% в 2023 году против 10,6% в 2022 году)», — уточняется в докладе фонда. Для сравнения: в России, согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году составит 4,5–6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Впрочем, это лишь официальные цифры.

Что будет с мировой экономикой

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость мировой экономики из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию растет и есть угроза «взрыва». Один из рисков состоит в том, что центробанки США и Европы повышают ключевые ставки и это делает дорогими кредиты в долларах и евро для развития бизнеса в этих странах. Менее доступными кредиты становятся и для обычных людей. При этом Георгиева считает, что ожидать повторения кризиса 2008 года все-таки не стоит.

В марте Георгиева уже предупреждала, что 2023 год станет трудным для мировой экономики. По ее прогнозу, рост глобального ВВП составит менее 3% из-за ужесточения центробанками кредитно-денежной политики и конфликта на Украине. Перспективы мировой экономики в ближайшие годы, вероятно, останутся слабыми, и бдительность терять не стоит, считает она.