В МВФ предупредили о грядущем «взрыве» в экономике Директор МВФ Георгиева: в мировой экономике растет угроза взрыва

Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Фондовый рынок на Нью-Йоркской фондовой бирже

Уязвимость мировой экономики из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию растет и есть угроза «взрыва», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на конференции в США, запись которой транслировалась на канале организации в YouTube. При этом она отметила, что ожидать повторения кризиса 2008 года все-таки не стоит.

Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум, — сказала Георгиева.

Она подчеркнула, что мировая экономика не движется в сторону повторения кризиса 15-летней давности, причиной которого стали «раздутые кредитные портфели». По словам Георгиевой, сегодня финансовая система, как банковская, так и небанковская, значительно чище.

Ранее глава МВФ заявила, что текущий год окажется сложным для мировой экономики, которая и так пребывает в турбулентной среде, испытывая один шок за другим. Георгиева также отметила, что проблемы банковского сектора в развитых экономиках являются неизбежным результатом мер, принятых властями для борьбы с инфляцией. Она добавила, что возникшие трудности усложнили выбор властей в отношении инструментов, которые те используют.