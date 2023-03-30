Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными Георгиева: проблемы банков в развитых странах были неизбежны из-за борьбы с инфляцией

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что проблемы банковского сектора в развитых экономиках являются неизбежным результатом мер, принятых властями для борьбы с инфляцией, передает РИА Новости. Георгиева добавила, что возникшие трудности в банковском секторе усложнили выбор властей в отношении инструментов, которые те используют.

Быстрый переход от продолжительного периода низких процентных ставок к значительно более высоким ставкам, необходимых для борьбы с инфляцией, неизбежно приводит к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик, — отметила глава МВФ на Азиатском форуме в Боао, Китай.

В марте регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank, один из 20 крупнейших банков США, что стало самым крупным банкротством банка в стране с 2008 года. Власти США также закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и криптоориентированный Silvergate Bank.

Однако председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил на слушаниях в конгрессе, что крах Silicon Valley Bank был вызван неумением руководства компании управлять рисками.

Азиатский экономический форум в Боао, неофициально называемый «восточным Давосом», был основан в 2001 году с целью развития координации и сотрудничества между азиатскими странами, усиления диалога и экономических связей с другими регионами мира, а также создания платформы для обсуждения экономических, социальных и других вопросов между официальными представителями, предпринимателями, специалистами и учеными. Форум проходит с 28 по 31 марта.