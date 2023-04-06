Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России

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Всемирный банк опубликовал отчет, в котором улучшил прогноз сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году. Ожидается, что этот показатель снизится на 0,2 процента, а не на 3,3%, как следовало из предыдущих оценок.

В России [экономический] рост остается в зоне сокращения в 2023 году, и хотя останется близок к нулю, это улучшение на 3,1% сравнительно с прогнозом в январе, — говорится в докладе.

Эксперты Всемирного банка также ожидают увеличения бюджетного дефицита на 3,7%, вызванного мерами по стимулированию экономики и сокращению доходов от экспорта нефти. Рост потребительских цен вернется к 6% в этом году и сократится до 4% к 2025 году, следует из текста доклада.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что в 2024 и 2025 годах ВВП России будет расти на уровне 1,2% и 0,8% соответственно.

По данным Росстата, ВВП России в 2022 году, по первой оценке, снизился на 2,1%. Номинальный объем ВВП составил 151 455,6 млрд рублей. Представители Росстата отмечают, что динамика ВВП в 2022 году по сравнению с предшествующим характеризовалась сокращением физического объема основных компонентов ВВП.