МВФ может ухудшить прогноз по экономике России

https://static.news.ru/photo/087b73d8-2e60-11eb-b5da-fa163e074e61_660.jpg Международный валютный фонд Фото: Liu Jie/Global Look Press

В Международном валютном фонде (МВФ) не исключили ухудшения прогноза по динамике ВВП России, несмотря на признаки «здорового восстановления». Об этом говорится в сообщении фонда по итогам ежегодных консультаций с представителями РФ.

В условиях высокой степени неопределённости преобладают риски возможного ухудшения прогноза, — говорится в сообщении на сайте МВФ.

В октябре фонд улучшил прогноз на спад российского ВВП до 4,1%. В июне МВФ прогнозировал спад экономики России на 6,6% на фоне пандемии COVID-19. В будущем году в фонде предсказывают рост ВВП на 2,8% против июньского прогноза в 4,1%.

Ухудшение прогноза в МВФ объяснили резким скачком заболеваемости коронавирусом в мире. При этом в организации одобрили макроэкономические меры, предпринимаемые российские властями для восстановления экономики на фоне COVID-19.

Мы приветствуем недавнее продление сроков действия некоторых мер поддержки и призываем власти быть готовыми принять дополнительные меры, — заключили в МВФ.

В фонде рекомендовали Центробанку РФ пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время, так как предвидят инфляцию ниже целевого показателя. Кроме того, в МВФ поддержали рыночную интервенцию регулятора в случае нестабильности на валютных рынках.

Как сообщал NEWS.ru, в начале ноября замдиректора исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго в ходе Международного биржевого форума заявил, что развитие глобального экономического кризиса в мире можно описать только русской буковой, латинский алфавит для этого не подходит. По его словам, график будет нелинейным: скорее всего, мир ждут взлёты и падения. Он выразил надежду, что ситуация станет лучше, когда будет разработано надёжное лекарство от коронавируса.