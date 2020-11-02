В МВФ описали экономический кризис в мире русской буквой

https://static.news.ru/photo/2ade8296-1d3d-11eb-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие глобального экономического кризиса в мире можно описать только русской буковой, латинский алфавит для этого не подходит, заявил замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго в ходе Международного биржевого форума.

Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами. <...> Может быть, «я», может быть, «ю», «ш», — заявил он.

По его словам, график будет нелинейным: скорее всего, мир ждут взлёты и падения. Он выразил надежду, что ситуация станет лучше, когда будет разработано надёжное лекарство от коронавируса, передаёт РИА Новости.

Она (мировая рецессия. — NEWS.ru) действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идёт не только о её масштабах, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский инвестор Джим Роджерс заявил, что последствия глобальной эпидемии и реакция мира на неё оказались куда страшнее самого коронавируса.