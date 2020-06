Москву включили в топ-20 технологичных городов Европы

https://static.news.ru/photo/caead068-b9ca-11ea-9421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица вошла в число 20 самых перспективных технологических городов Европы.

Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 составили журнал fDi Intelligence и специализированное издание о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые. Авторы рассмотрели 76 европейских городов с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва заняла 18-ю строчку, а по одной из пяти категорий, «Экосистема стартапов», оказалась на 10-м месте.

Общий результат городов основан на итоговых оценках в пяти категориях: «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность».

Дополнительные баллы авторы присваивали городам, попавшим в отдельную, шестую категорию — FDI Strategy, сформированную на основе собственных опросов fDi Intelligence.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, привлекательность российской столицы по инвестициям растёт. В том числе это касается сферы высоких технологий. Кроме того, она успешно конкурирует в этом направлении с такими мировыми центрами, как, например, Хельсинки или Милан.

Также в Москве создана хорошая среда для развития стартапов и цифровых платформ. Внедрение инновационных решений в жизнь города показало свою необходимость во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, когда подскочил спрос на получение услуг и товаров с помощью онлайн-сервисов.

В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сказал, что эксперты отметили возможности московской экосистемы стартапов. По его словам, это подтверждает достижения города в создании условий для развития технологического предпринимательства.

Столичным стартапам доступны возможности, которые предоставляют Московский инновационный кластер, программа масштабирования и развития стартапов «Московский акселератор», проект по пилотному тестированию инноваций на городских площадках и другие меры поддержки, — пояснил он.

Глава ведомства добавил, что это позволяет участникам экосистемы объединяться, искать партнёров и инвесторов, иметь обратную связь по продуктам от потребителей, улучшать свои проекты и предпринимательские компетенции, а также масштабировать бизнес.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что успех в цифровом мире обеспечивают такие факторы, как благоприятное нормативное регулирование, формирование экосистем и оказание поддержки талантливым кадрам. Он считает, что попадание российской столицы в топ-20, а также хорошие результаты в других международных рейтингах развития инноваций показывают, что глобальная конкурентоспособность города увеличивается. Министр добавил, что Москва не просто готова к цифровому будущему, но и входит в число городов, которые его определяют, передаёт mos.ru.

Журнал fDi входит в Financial Times Group. Его сотрудники составляют рейтинги городов и регионов с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Помимо Tech Cities of the Future, каждые два года выходит комплексный рейтинг European Cities and Regions of the Future. В его последнем издании общий рейтинг Москвы среди крупнейших городов Европы позволил ей попасть в топ-10.

Как писал NEWS.ru, средняя стоимость недвижимости в России по итогам первого квартала увеличилась на 7,1% за год, что поставило её на 15-е место в мировом рейтинге цен. Лидерами рейтинга стали Турция, Новая Зеландия и Литва. В этих странах рост цен в годовом исчислении составил 15%, 14,5% и 13,8% соответственно.