https://static.news.ru/photo/78bd89c8-e9a2-11e9-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с обращениями по поводу неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. Оба документа подписал президент организации Александр Шохин.

По данным РСПП, к 1 сентября текущего года соответствующие отметки получили свыше 28 млн упаковок 5370 препаратов. Когда технология заработает на полную мощность, она сможет следить за 6,5 млрд упаковок лекарств и охватит более тысячи производителей, пишет РБК .

Несмотря на «большой объём работ», в послании главе кабмина и спикеру отмечаются «объективные обстоятельства», мешающие внедрению системы маркировки в срок.

Среди них — рост процента брака, «чувствительный рост» себестоимости медикаментов, недостатки единого справочника-каталога лекарств, сложности в обмене данными между участниками процесса с федеральной информационной системой, негативные результаты тестов по нанесению маркировки с 44 знаками криптокода у предприятий и другие проблемы.

При этом РСПП сообщает, что в маркировке наиболее затратных лекарств для лечения генетических и онкологических заболеваний достигнута «высокая степень готовности».

Ранее News.ru сообщал, что маркировка табачной продукции в режиме эксперимента продлится в РФ с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года. Суть проекта заключается в том, чтобы выяснить целесообразность отмены нанесения акцизных марок на ввозимую в РФ табачную продукцию в связи с маркировкой продукции средствами идентификации.